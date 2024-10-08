دبي ضمن قائمة أبرز 5 وجهات يقصدها الصينيون في «الأسبوع الذهبي»

حلّت دبي في قائمة أبرز خمس مدن يقصدها الصينيون خلال عطلة «الأسبوع الذهبي» في الصين، ابتداء من الأول من أكتوبر الجاري، وفقاً لبيانات مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر.

وقالت المجموعة إن حجوزات المسافرين الصينيين خلال «الأسبوع الذهبي» للعام الجاري، أعلى بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أنه بفضل تسهيلات التأشيرة، وتوسيع نطاق الربط الجوي، أصبحت بعض الوجهات تحقق معدلات نمو قوية.

وأضافت أنه منذ إعادة فتح الصين بعد جائحة «كورونا» في يناير 2023، زاد السفر الخارجي بشكل مطرد، لافتة إلى أنه بالنسبة لـ«الأسبوع الذهبي» لعام 2024، ستكون الرحلات المغادرة الدولية أقل 15% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من عام 2019، وأعلى بنسبة 32% مقارنة بمستويات العام الماضي.