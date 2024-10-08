معرض «IPS» يستقطب 45 دولة

أعلن معرض «آي بي إس - IPS»، المنصة العالمية في مجال العقارات، أمس، جدول فعاليات دورته الـ21، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، ويستقطب عبرها أكثر من 16 ألف زائر، وما يزيد على 150 عارضاً عقارياً من 45 دولة.

يأتي المعرض متوافقاً مع رؤية إمارة دبي، التي أعلنت، أخيراً، إطلاق استراتيجية القطاع العقاري 2033، لتعزيز الريادة العالمية لدبي، في أحد أهم القطاعات الحيوية، من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية. يجمع المعرض، المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، تحت سقف واحد للترويج للمشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري.