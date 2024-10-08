«غرفة دبي» تمنح علامة «الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» لـ 27 شركة

منحت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لـ27 شركة رائدة في تبني ممارسات الأعمال المستدامة، وذلك خلال فعاليات «أسبوع الاستدامة 2024» الذي تنظمه الغرفة خلال الفترة من السابع إلى الـ11 من أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة الشركات التي حصلت على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كلاً من: «أدنوك للتوزيع»، وشركة أليك للهندسة والمقاولات، و«أرامكس»، و«بيدفود ميديل إيست»، و«كانون الشرق الأوسط»، و«مجموعة شلهوب»، و«تشاينا موبايل إنترناشيونال»، وبنك دبي التجاري، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشركة الأحواض الجافة العالمية، ومركز دبي التجاري العالمي، و«مجموعة دلسكو»، و«غاز الإمارات»، و«دو»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«إمباور»، و«إمريل للخدمات»، و«إنجي» ENGIE، وشركة «إرنست ويونغ» الإمارات، و«ماجد الفطيم»، و«أورينت للتأمين»، وشركة «فونيكس كونتاكت»، وشركة خدمات النقل المدرسي، ومجموعة «إنوفو جروب»، ومجموعة «ترانس جارد»، ومجموعة «ترانس وورلد»، ومجموعة «تريستار».

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع والبيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة».

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل «مركز أخلاقيات الأعمال» التابع لغرفة تجارة دبي، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، إضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام.

وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالمياً لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليمياً وعالمياً، لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.

كما تم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.

ويشهد «أسبوع الاستدامة 2024»، الحدث السنوي الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، عدداً من الفعاليات الهادفة إلى طرح أفكار مبتكرة، لتعزيز إسهام التقنيات الحديثة في جهود الاستدامة، واستعراض نماذج ناجحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة العملية، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات المستدامة.

ويسهم مركز أخلاقيات الأعمال بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية، ويرتقي بإسهاماتها المجتمعية والبيئية.