حلول تمويلية لدعم قطاع الطاقة المتجددة

اختتم مصرف الإمارات للتنمية مشاركته في الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024، حيث سلط الضوء على حلوله التمويلية المخصصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، والتي تم تصميمها لتحقيق الهدف الوطني الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي: «يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من الأولويات الرئيسة التي يسعى المصرف إلى تقديم الدعم لها، وتحفيز بناء الشراكات العالمية، بما تدعم تحقيق الأهداف المحددة، ويتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050».