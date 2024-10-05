«باركن» تُقر توزيع أرباح مرحلية بـ 198.77 مليون درهم

أعلنت شركة «باركن» أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين في نهاية أكتوبر بقيمة 198.773 مليون درهم، ما يعادل 6.63 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

وذكرت الشركة في بيان أنه بعد الأداء التشغيلي القوي في النصف الأول من العام، فقد سجلت دخلاً صافياً بقيمة 198.773 مليون درهم، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 135.643 مليون درهم.

وأوضحت أن قدرتها على توزيع الأرباح تستند إلى عوامل عدة، منها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وتخطيط النفقات الرأسمالية، والمتطلبات النقدية الأخرى، لافتة إلى أن قيمة ومستوى توزيعات الأرباح، تعتمد على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، بناء على تقدير مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأضافت الشركة أن توزيعات الأرباح تتماشى مع توقعاتها في ما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية قوية، والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها تعتزم دفع توزيعات أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وبيّنت أن توزيع الأرباح سيخضع لمراجعة سنوية من قِبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مع مراعاة احتياجات إدارة النقد للشركة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية وخطط الاستثمار، كما سينظر المجلس في ظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية والتوقعات المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد آل علي: «يسرني أن أعلن أن استراتيجية النمو التي تعتمدها شركة (باركن) أثمرت أداء استثنائياً خلال النصف الأول من العام، بعد النجاح القياسي للاكتتاب العام في مارس الماضي»، مشيراً إلى أن الأداء الذي حققته الشركة يعكس بوضوح الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الإدارة العليا، تحت إشراف مجلس الإدارة.

وأضاف: «نعمل على تقديم عوائد مستدامة وجذابة لمساهمينا. وتعكس توزيعات الأرباح المرحلية لشركة (باركن) قوة أدائنا المالي، وثقتنا المستمرة بالنمو المستقبلي، وآفاق تحقيق تدفقات نقدية قوية للشركة».