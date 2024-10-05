«سيلزفورس» تفتتح مكتباً إقليمياً في «دبي للإنترنت»

افتتحت شركة «سيلزفورس» العالمية المتخصصة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، مكتبها الجديد في مدينة دبي للإنترنت، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن توسعها في دبي، يأتي جزءاً من التزامها دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ونجاح العملاء وتحقيق النمو، فضلاً عن دعم التحول الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي لعملائها في الدولة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، إن افتتاح مقر شركة «سيلزفورس» في مدينة دبي للإنترنت يسهم في ترسيخ إرث دولة الإمارات القائم على التعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق التقدّم والنمو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز شراكتها مع صُنّاع التكنولوجيا حول العالم، والاستثمار طويل الأمد في اقتصاد المعرفة القائم على التحوّل الرقمي، وهو ما تدعمه مدينة دبي للإنترنت منذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وأضاف أن افتتاح المقر الجديد يعد خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تدعم رؤية دولة الإمارات ودبي، المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتطوير المواهب، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

من جهته، قال تيري نيكول، نائب الرئيس المدير العام لشركة «سيلزفورس» لمنطقة الشرق الأوسط: «يعزز حضورنا الجديد في مدينة دبي للإنترنت تصميمنا على خدمة العملاء في دولة الإمارات، وإننا متحمسون لتقديم ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تمكّن الجمهور العام ومؤسسات القطاع الخاص من النمو والازدهار، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على السحابة في تحسين استخدام البيانات والمرونة، وإعطاء الأولوية لمركزية العميل».