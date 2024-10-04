«طيران الإمارات» و«إتش إس بي سي» يطلقان بطاقة ائتمانية جديدة

وقّع برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» اتفاقية شراكة مع بنك «إتش إي بي سي الشرق الأوسط» لإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة تحمل علامة تجارية مشتركة في دولة الإمارات.

وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان أمس، بأن بطاقة «سكاي واردز طيران الإمارات» من بنك «إتش إس بي سي» الائتمانية، ستتوافر في فئتين هما «سيغنتشر»، و«إنفنيت»، حيث ستتاح الفرصة لأكثر من 2.3 مليون عضو في دولة الإمارات، لكسب المزيد من أميال «سكاي واردز» عند الإنفاق على السفر وأسلوب الحياة والإنفاق اليومي، إلى جانب التمتع بتجارب وميزات فريدة تعزز نمط حياتهم في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن صلاحية أميال «سكاي واردز» المكتسبة على بطاقات «إتس إس بي سي» الائتمانية، لن تنتهي طوال مدة سريان البطاقة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي»، مارك تاكر، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «طيران الإمارات» وبنك «إتش إس بي سي».

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع واحدة من أكبر العلامات المصرفية في العالم»، موضحاً أن بطاقات ائتمان «(سكاي واردز طيران الإمارات) ستوفر للعملاء فرصة لتعزيز مكاسبهم من الأميال مقابل مختلف نفقاتهم اليومية، واستبدال هذه الأميال بتذاكر سفر مع (طيران الإمارات) والناقلات الشريكة، وترقية تذاكر سفرهم، والحصول على تذاكر لحضور أشهر الأحداث الرياضية العالمية، والعديد من المزايا الحصرية الأخرى».

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك «إتش إس بي سي»، دينيش شارما، إن بطاقة ائتمان «سكاي واردز طيران الإمارات» من بنك «إتش إس بي سي» تتيح للعملاء التمتع بكل مزايا نمط الحياة والسفر في دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم، والاستفادة من رحلاتهم الدولية.

«طيران الإمارات» تعود إلى نيجيريا برحلة يومية

استأنفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى العاصمة النيجيرية لاغوس، برحلة يومية.

واحتفلت الناقلة بالخدمة الجديدة بفعالية حصرية لكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وممثلين رسميين لهيئة الطيران المدني وهيئة المطارات الاتحادية في نيجيريا والجمارك والشرطة والقوات الجوية، إلى جانب الشركاء التجاريين والعملاء من الشركات.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «سعداء باستئناف عملياتنا إلى لاغوس، وإعادة ربط المسافرين بسلاسة إلى دبي وعبرها، ونتطلع إلى تقديم تجربة سفر عالمية المستوى للعملاء على الأرض وفي الأجواء».