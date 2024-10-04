1.31 مليار درهم صافي شراء الأجانب في «دبي المالي» منذ بداية 2024

تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية، حاجز 1.31 مليار درهم، منذ بداية تداولات العام الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت بيانات لسوق دبي المالي، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المدرجة بقيمة 36.67 مليار درهم خلال فترة الرصد، مقابل مبيعات بنحو 35.36 مليار درهم بصافي استثمار 1.31 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 6.23 مليارات درهم منذ بداية عام 2024، مقابل مبيعات بنحو 6.61 مليارات درهم بصافي استثمار 378.87 مليون درهم كمحصلة بيع.

وبلغت مشتريات المستثمرين العرب في سوق دبي نحو 4.53 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 4.71 مليارات درهم بصافي 181.07 مليون درهم كمحصلة بيع.

وتؤكد البيانات أن سوق دبي المالي يواصل استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع تعزيز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية، من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، إضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات، ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات، وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

وقفز مؤشر سوق دبي بنسبة 8.34% منذ بداية العام الجاري، بالغاً مستوى 4398.24 نقطة في نهاية ثالث جلسات أكتوبر.

أما على المستوى اليومي، فقد انخفض مؤشر سوق دبي بنهاية تعاملات أمس، 0.9% عند 4398 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 358 مليون درهم.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاملات اليومية، منخفضاً 1% عند مستوى 9214 نقطة، وبتداولات بلغت 1.9 مليار درهم، منها صفقات كبيرة على سهمي «إن إم دي سي إنيرجي» و«غذاء القابضة» بقيمة إجمالية 210 ملايين درهم.

20.4 مليار درهم قيمة 551 صفقة كبيرة

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 551 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 20.4 مليار درهم على عدد 5.6 مليارات سهم منذ بداية العام الجاري.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 87.7% من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 12.3% من إجمالي الصفقات.

وتوزعت الصفقات بواقع 337 صفقة في سوق أبوظبي، على نحو 4.3 مليارات سهم بقيمة 17.86 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم «العالمية القابضة» من خلال صفقة واحدة بقيمة 4.38 مليارات درهم، يليه «أدنوك للحفر» بقيمة 3.43 مليارات سهم من خلال 196 صفقة، ثم «مدن القابضة» بقيمة 2.44 مليار سهم عبر ست صفقات.

ووصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 214 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.33 مليار سهم بقيمة 2.51 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» بقيمة 512.7 مليون درهم من خلال 110 صفقات، والعربية الإسلامية للتأمين «سلامة» بقيمة 131.4 مليون درهم من خلال صفقة واحدة، و«بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 117.6 مليون درهم من خلال صفقة واحدة. أبوظبي - وام