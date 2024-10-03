طيران الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها إلى العراق وإيران والأردن

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد إلغاء الرحلات الى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) حتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وطلبت الناقلة من المتعاملين المتأثرين التواصل مع وكلاء حجزهم للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة إذا قاموا بالحجز مباشرة مع طيران الإمارات.