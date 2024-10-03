طيران الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها إلى العراق وإيران والأردن
أعلنت طيران الإمارات عن تمديد إلغاء الرحلات الى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) حتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وطلبت الناقلة من المتعاملين المتأثرين التواصل مع وكلاء حجزهم للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة إذا قاموا بالحجز مباشرة مع طيران الإمارات.
وقالت الشركة على موقعها الشبكي إنها تراقب الوضع في المنطقة عن كثب وتتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات.
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