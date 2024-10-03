صفقتان لبيع أرض في دبي بأكثر من 540 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الخميس، تسجيل صفقتين لبيع أرض بقيمة إجمالية 541.07 مليون درهم في "مدينة هند 3" و"اليفرة 1".

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة قطعة الأرض المباعة في "مدينة هند 3" نحو 16.416 مليون قدم مربعة، وبقيمة 296 مليون درهم، وبسعر 18.03 درهم للقدم الواحدة.

بلغت قيمة صفقة بيع الأرض المباعة في "اليفرة 1" نحو 245.07 مليون درهم، بمساحة 14.21 مليون قدم مربعة، بسعر 17.24 درهم للقدم الواحدة.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 923 صفقة بقيمة إجمالية 3.02 مليار درهم، وزعت على 739 وحدة سكنية، و105 مباني، و79 قطعة أرض.