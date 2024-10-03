أحمد الدولة: القطاع العقاري في دبي ملاذ استثماري آمن للجميع

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» حول الوسطاء العقاريين المرخصين في دبي، تصدر الوسيط العقاري أحمد الدولة، الحاصل على تصنيف خمس نجوم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قائمة الوسطاء العقاريين المواطنين الأكثر مبيعاً للعقارات بـ98 صفقة بيع منذ بداية العام الجاري وحتى 25 سبتمبر الماضي، محافظاً على المركز الأول في القائمة نفسها خلال عام 2023، بعد تسجيل 121 صفقة.

ووفقاً للرصد الذي أُجري استناداً إلى منصة «دبي ريست» التابعة لـ«أراضي دبي»، جاء في المرتبة الثانية رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني (الحاصل على تصنيف خمس نجوم أيضاً) بـ92 عملية بيع خلال فترة الرصد، وحافظ على المرتبة الثانية في قائمة الوسطاء خلال العام الماضي بـ118 صفقة بيع.

وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الوسطاء العقاريين المواطنين الأكثر مبيعاً لعقارات دبي، محمد الماس حارب الفلاحي، مسجلاً 43 مبايعة، ثم محمد مرعي الحسن بـ19 مبايعة.

وفي فئة الوسطاء العقاريين غير المواطنين الحاصلين على تصنيف خمس نجوم، تصدر الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، الدكتور مهند الوادية، الوسطاء بـ540 معاملة بيع، تلاه قيوم أحمد مالك بشير، بنحو 45 معاملة، ثم محمد الفقير بتسجيل 41 معاملة.

وأكد أحمد الدولة الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، لـ«الإمارات اليوم» أن سوق دبي العقارية مفتوحة لكل الوسطاء، مشيراً إلى أن القطاع العقاري ملاذ استثماري آمن للجميع.

وأضاف أن تصدّره قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعاً لعقارات دبي، يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها وشركته، بوصفه وسيطاً عقارياً بين العملاء من مختلف الجنسيات.

وتابع أن الشركة تطمح للحفاظ على مكانتها التي وصلت إليها وتعزيز ثقة العملاء بها، لتستمر في الوجود في المقدمة خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من استمرار الزخم في سوق دبي العقارية.

وذكر الدولة أن مبيعات عقارات دبي مرشحة لكسر مستوى 450 مليار درهم بنهاية العام الجاري، ليكون أعلى مستوى قياسي على الإطلاق، مع تحسّن العوامل الداعمة في السوق، واستمرار الزخم، وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل على المستوى العالمي. وأشار إلى أن السوق مفتوحة لكل الوسطاء العقاريين، وهناك فرص للجميع، مشدداً على أن الحفاظ على تنمية قطاع الوساطة العقارية مسؤولية جميع الأطراف في السوق، سواء الهيئات الحكومية التي تقوم بدورها على أكمل وجه، بمتابعة كل تطورات السوق أولاً بأول، أو المطورين عبر إطلاقهم مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتزايد، أو الوسطاء النشطين بالترويج المستمر والناجح لبيع العقارات.

وأفاد بأنه وقّع شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمساعدة المواطنين وتمكينهم في المجال العقاري، من خلال تثقيفهم وتعليمهم وإدراجهم تحت شركة «أون بلان العقارية»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تدريب 60 مواطناً في الفترة الحالية.

وقال إن معظم أولئك المواطنين أغلقوا صفقات تعتبر ممتازة وعالية، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك، مؤكداً حرصه على خدمة المواطنين في المجال العقاري وتمكينهم من الوصول إلى أعلى مكانة من المصداقية والأخلاق وحسن التعامل في المجال العقاري، وتثقيف الناس بأن المجال العقاري ملاذ استثماري آمن للجميع.

من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، الدكتور مهند الوادية، تصدّره قائمة الوسطاء العقاريين غير المواطنين، إلى الزخم العقاري غير المسبوق الذي تشهده إمارة دبي.

وقال الوادية إن دبي تُعد حالياً أفضل سوق عقارية في العالم، إذ توفر كل عوامل الجذب للمشترين العقاريين، سواء كانوا من فئة الأفراد أو المؤسسات، كمستثمرين أو مستخدمين نهائيين، مؤكداً أن التنظيم العقاري والبنية التحتية القانونية والتشريعية لقطاع العقارات في دبي ليس لها مثيل، وتسهّل النجاح على أي شخص مجتهد ولديه مؤهلات أكاديمية وخبرة عملية في قطاع العقارات.

3.27 مليارات درهم تصرفات عقارية في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 3.27 مليارات درهم بنهاية تعاملات أمس، تضمنت مبيعات تجاوزت قيمتها 2.73 مليار درهم، بعد تنفيذ 1003 صفقات.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل مبايعة لفيلا سكنية قيد الإنشاء في جزيرة «أيومي» بجزر العالم، بقيمة 171 مليون درهم، تمتد على مساحة تبلغ أكثر من 24.4 ألف قدم مربعة. وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» المبيعات من حيث القيمة بـ228.8 مليون درهم، تلتها «نخلة جميرا» ثانياً بنحو 207.7 ملايين درهم، ثم منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثالثاً بـ184.04 مليون درهم. وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، بلغ أمس نحو 461.01 مليون درهم، بعد تنفيذ 154 إجراء، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 86.04 مليون درهم، بعد تنفيذ 28 معاملة.

تصنيف 5 نجوم

تعتمد دائرة الأراضي والأملاك في تصنيفها للوسطاء العقاريين بفئة خمس نجوم، على أساس الأداء والخبرة وعدد وقيمة المعاملات، والالتزام باللوائح والقوانين العقارية وخدمة العملاء، وهيكل مكاتبهم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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