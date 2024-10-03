«بروج» تزوّد «الاتحاد لصناعة الأنابيب» بمواد معادة التدوير

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، أمس، توقيعها اتفاقية بقيمة 20 مليون درهم مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، لدعم الاقتصاد الدائري عبر استخدام البولي أوليفين المعاد تدويره بنسبة 100%.

وذكرت «بروج» في بيان، أنه بموجب الاتفاقية ستزوّد «الاتحاد لصناعة الأنابيب» بمواد معادة التدوير مضمونة الجودة لتصنيع منصات تحميل البضائع بواسطة اثنتين من شركائها، هما شركتا «Qonexa» و«Intraco Pallet»، حيث سيتم استخدام هذه المنصات من قبل شركة بروج لشحن منتجاتها وتسليمها لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وتوفر «بروج» خدماتها للعملاء في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما توفر حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز جودة الحياة، مثل تغير المناخ، وهدر الطعام وندرته، والحصول على المياه العذبة، ونقل الطاقة، وتعزيز الرعاية الصحية، وإدارة المواد البلاستيكية المستهلكة.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والصادرات في شركة بروج، خلفان محمد المهيري، إن «الشراكة مع (الاتحاد لصناعة الأنابيب) تؤكد مدى التزامنا بالاستفادة من الابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز قابلية إعادة التدوير للمواد التي انتهى عمرها الافتراضي، والتشجيع على استخدام مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها من قبل جميع القطاعات الصناعية التي نخدمها».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، قاسم عبدالرحمن الشرفي: «يمثل توقيع الاتفاقية علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأمد مع (بروج)، التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهي أيضاً شهادة على التزامها بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي الذي تعد شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب جزءاً منه»، مشيراً إلى أنه «كان من نتائج هذا التعاون تسليم أنابيب البولي إيثيلين المصنوعة من المواد عالية الجودة التي تنتجها (بروج) إلى أكثر من 60 دولة حول العالم».