مكتوم بن محمد: طموحاتنا لا حدود لها وواقعنا اليوم يبشر بالكثير من الازدهار

اطَلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على تقرير حول إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اطلعت على تقرير حول إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية، والتي شهدنا خلالها نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة المالية لحكومة دولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة كأحد المراكز المالية الرائدة عالمياً."



وتابع سموه: "حققت وزارة المالية إنجازات قياسية خلال الأعوام الماضية كان أبرزها اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وتحقيق إيرادات لضريبة القيمة المضافة تجاوزت 186 مليار درهم من عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2023، كما بلغ اجمالي اتفاقيات تشجيع الاستثمار 115 اتفاقية، إضافة إلى اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تدعم بيئتنا الاقتصادية والمالية".

وختم سموه قائلا: "طموحاتنا لا حدود لها، وواقعنا اليوم يبشر بالكثير من الازدهار، وبرؤية قيادتنا الرشيدة وعقول شبابنا وهممهم سنرسخ ريادتنا المالية عالمياً."