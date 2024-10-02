طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى العراق وإيران والأردن يومي 2 و3 أكتوبر

قالت طيران الإمارات إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية من/إلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) يومي 2 و3 أكتوبر بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وأضافت على موقعها الشبكي: يجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بالناقلة إذا قاموا بالحجز مع طيران الإمارات مباشرة.

وأوضحت أنه يجب على المتعاملين المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي للناقلة وذلك للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم، مضيفة: نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات.