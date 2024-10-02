«مصدر» تستكمل الاستحواذ على 50% في «تيرا - جن» الأميركية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).

وذكرت «مصدر» في بيان، أنه باستكمال الصفقة، تكون «إنرجي كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أكبر الشركات الخاصة المستثمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قد باعت كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين تحتفظ «إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بحصتها الحالية في الشركة، والبالغة 50%.

وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمتها «مصدر»، وستسهم في تعزيز مكانتها في سوق الولايات المتحدة، التي دخلتها للمرة لأولى في عام 2019، ولديها فيها محفظة مهمة تشمل تمويل وتطوير وتملك وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة النظيفة.

وقبل الاستحواذ على «تيرا-جن»، شملت محفظة «مصدر» في السوق الأميركية مشاريع لطاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق ومشاريع لتخزين الطاقة، بقدرة إجمالية تزيد على 1.4 غيغاواط.

وستوفر كل من السوق الأميركية ومنصة «تيرا-جن» فرصاً قيّمة للنمو والتوسع، بما يدعم مساعي «مصدر» لبلوغ هدفها المتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية في مجال الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، على عمق علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وسعيهما المشترك لتعزيز نشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي، والذي أثمر توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة (PACE).

وقال: «تماشياً مع رؤية القيادة بتوسيع نشر حلول الطاقة النظيفة لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، تأتي صفقة الاستحواذ هذه لتشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريع (مصدر) في السوق الأميركية، وتأكيداً على التزامنا بدعم قطاع الطاقة المتجددة فيها».