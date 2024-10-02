ارتفاع مليونيرات «الصكوك الوطنية» إلى 215 شخصاً

أعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، تحقيقها زيادة كبيرة في قيمة محفظتها، حيث سجّلت زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 15 مليار درهم منذ ديسمبر من العام الماضي 2023 حتى الآن، مشيرة إلى ارتفاع عدد المليونيرات بين عملائها إلى 215 شخصاً، حيث حصل خمسة منهم على جوائز بقيمة مليون درهم مرتين.

وكشفت «الصكوك الوطنية»، أمس، عن تسجيلها ارتفاعاً قياسياً، بلغ 19% في عدد المدّخِرين المُنتظمين، وزيادة بلغت 9% في المدّخِرين الشباب، فيما نمت نسبة السيدات المدّخِرات 10%.

وشهد عدد العملاء الإماراتيين ارتفاعاً بنسبة 13%، حيث يتبنى عدد متزايد منهم الادخار المنتظم، ما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الرفاهية المالية.

وتمكنت «الصكوك الوطنية» من ترسيخ مكانتها شريكاً رئيساً للشركات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفيها، حيث تجلّى ذلك بعد أن حققت زيادة بنسبة 91% في عدد الموظفين المسجلين من خلال الشراكات المؤسسية في عام 2024.

ونمت أيضاً الاستثمارات المتراكمة من تلك الشراكات بنسبة 30%، ما يؤكد دور الشركة في دعم البرامج والخطط التقاعدية في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «سنواصل تعزيز عروضنا من خلال التحول الرقمي، وضمان حصول عملائنا على خيارات الوصول السلس إلى أفضل حلول الادخار والاستثمار المتاحة».