«فلاي دبي»: خدمات جديدة لدرجة الأعمال

كشفت شركة «فلاي دبي» عن مكاتبها الجديدة لإنجاز إجراءات السفر، والمخصصة لدرجة الأعمال في المبنى رقم (2 ) بمطار دبي الدولي.

وذكرت الناقلة، في بيان أمس، أن الخدمات الجديدة تشمل الاستقبال والمساعدة الشخصية وإنجاز إجراءات السفر، بما فيها خدمات المسار السريع عبر نقاط مراقبة جوازات السفر ونقاط التفتيش.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «سعداء بتعزيز خدماتنا التي نقدمها لعملائنا في درجة الأعمال، وحريصون دائماً على الاستماع إلى عملائنا واحتياجاتهم، والاستثمار في تحسين منتجاتنا وخدماتنا، ونأمل أن تكون هذه الخدمة الجديدة هي الأولى من بين العديد في المستقبل».