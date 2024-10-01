أحمد بن سعيد يفتتح معرض "ويتيكس" في دورته السادسة والعشرين بمشاركة 2,800 شركة من 65 دولة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً يحتذى في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ووجهة رئيسة لتنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية، لا سيما في مجال الاستدامة والابتكار والتصدي للتحديات التي تواجه البيئة والمناخ حول العالم بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه أكثر من 2,800 شركة من 65 دولة حول العالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "اليوم، تتصدر قضايا الاستدامة وأمن الطاقة أولويات دول العالم، وقد نجح معرض "ويتيكس" في توفير منصة رائدة تجمع بين الابتكار والاستثمار، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، انطلاقاً من سعينا لتحفيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في منطقتنا وعلى مستوى العالم. كما يجمع المعرض المختصين وصناع القرار والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص الأعمال بما يعزز التعاون الدولي ويسهم في دفع عجلة الابتكار إلى جانب تحفيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع وتيرة العمل المناخي لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً للأجيال القادمة."

كان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، وعدد من مسؤولي الهيئة.

شارك في افتتاح المعرض معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وسعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي؛ وسعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي؛ وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي؛ سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب؛ وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي؛ وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)؛ وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ والمهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طاقة لحلول المياه؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ والمهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ ومحمد أبو نيان؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور؛ وفهد عبدالرحمن الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر حميد الطاير ومعالي سعيد محمد الطاير وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ننظم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) سنوياً بهدف توفير منصة رائدة للاطلاع على آخر التطورات من حول العالم في مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والاستدامة، والمباني الخضراء، والتنقل الأخضر، وغيرها من القطاعات الحيوية حيث يجمع المعرض تحت مظلته كبرى الشركات العالمية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها المبتكرة، إضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار من خلال عشرات الندوات والجلسات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين. كما يشكل "ويتيكس" منصة مثالية لعقد الشراكات وتوقيع الصفقات بين الشركات العالمية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والاستدامة البيئية والمجالات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يسهم المعرض في التعريف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة البيئية."

في بداية الجولة في معرض ويتيكس، تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث استمع من معالي سعيد محمد الطاير إلى أهم مشاريع الهيئة وآخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستزيد قدرته الإنتاجية عن 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وبنهاية النصف الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية للمجمع 2,860 ميجاوات بنسبة نحو 17% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في الهيئة. كما استمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى شرح حول عدد من مشاريع الهيئة منها مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.

كما تفقد سموه عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض منها أجنحة روسيا وإيطاليا وكوريا وألمانيا والصين، واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات في عدد من منصات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض منها هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وبلدية دبي؛ ودائرة الطاقة – أبوظبي؛ وشركة مياه وكهرباء الإمارات؛ والاتحاد للماء والكهرباء؛ وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)؛ وشركة أكوا باور؛ وسيمنس للطاقة؛ ومجموعة كابلات الرياض؛ وإتش دي هيونداي إلكتريك؛ وشركة دبي للكابلات (دوكاب)؛ وترايستار للهندسة والإنشاءات، والوطنية لصناعة الكابلات؛ وشركة إس إيه بي؛ ولارسن آند توبرو؛ ودانواي، والواحة الخضراء للمقاولات العامة؛ وهيتاشي إينرجي؛ وداماك العقارية؛ وغلف إيترنيت؛ ومجموعة السركال.

أجنحة دولية

يضم معرض "ويتيكس" هذا العام 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم. وقال سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر معرض "ويتيكس" فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه. وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، لا سيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي. وتفتخر الجمهورية الإيطالية في كونها ثاني أكبر مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. ونستعرض هذا العام في "ويتيكس" خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة."

وقال سعادة الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: " مع تزايد وضوح تداعيات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، من المهم جدا، ليس فقط بالنسبة للحكومات، ولكن أيضاً للشركات أن تسعى جاهدة لإيجاد حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي. وفي هذا الصدد، تحتل موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة مركز الصدارة. أنا سعيد للغاية لأن الشركات الألمانية رائدة في هذه المجالات. ونتطلع إلى الترحيب بعدد متزايد من العارضين الألمان الذين يعرضون تقنيات رائدة ومتطورة في معرض ويتيكس 2024".

وقال سعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات: "يشكل معرض ويتيكس منصة مهمة للتواصل مع المتعاملين في دولة الإمارات واستكشاف فرص تجارية جديدة. ويسعدنا المشاركة من خلال الجناح الكوري، الذي تنظمه وزارة البيئة الكورية بالتعاون مع المؤسسة الكورية للموارد المائية وتجمع المياه الكوري وشركة كوريا ووتر بارتنرشيب، ويضم شركات كورية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة للمياه. كما يوفر المعرض فرصة ممتازة لبناء شراكات جديدة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والابتكار، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، بما يسهم في النمو المستدام وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة."

من جهته، قال سعادة جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية: "يعكس جناح الجمهورية الفرنسية في معرض "ويتيكس" التزام دولتنا بمعالجة التحديات العالمية في إدارة المياه والطاقة من خلال الابتكار. نحن سعداء بعرض الحلول الإحلالية التي ابتكرتها الشركات الفرنسية، والتي تتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات في مجال الاستدامة. ويعزز معرض "ويتيكس" الشراكة بين بلدينا ودور فرنسا بوصفها دولة رائدة في تعزيز التقنيات المستدامة التي ستحدث تأثيراً بيئياً إيجابياً لسنوات قادمة."

من جانبه، قال سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات: "تشارك مملكة بلجيكا دولة الإمارات العربية المتحدة في الرغبة في تعزيز مستقبل مستدام للجميع. لقد اندرجت مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العام الماضي في هذا الجهد المشترك، ونتمنى أن نواصل هذا الالتزام من خلال جناح بلجيكا في معرض "ويتيكس" هذا العام، مما يعزز مرة أخرى علاقاتنا الاقتصادية والمؤسسية."