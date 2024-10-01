«دي بي ورلد» تناقش إنشاء مناطق صناعية في موزمبيق

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية لتعزيز تواجدها في موزمبيق، وتوفير فرص تجارية جديدة على نطاق أوسع يشمل منطقة جنوب القارة الأفريقية.

وذكرت المجموعة في بيان اليوم، أنه في هذا السياق، التقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، مع الرئيس الموزمبيقي، فيليب نيوسي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مطلع الأسبوع الجاري، لمناقشة إنشاء مناطق صناعية في موزمبيق، إلى جانب عدد من المبادرات الرامية لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في البلاد، ومشروع توسعة ميناء مابوتو.

وتلعب موزمبيق دوراً محورياً في التجارة الإقليمية، حيث أصبحت مركز شحن رئيس لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وغيرها من دول جنوب إفريقيا. ولذلك، تُمثل توسعة البنية التحتية اللوجستية أهمية قصوى لموزمبيق والدول المجاورة لها.

وقال بن سليم: «سعداء بتطوير الفرص الواعد في موزمبيق ومنطقة الجنوب الأفريقي، حيث يعود حضورنا في المنطقة إلى اكثر من 20 عاما، والآن أصبحت موزمبيق مركزا مهما للتجارة الإقليمية، وستضيف استثماراتنا قيمة كبيرة لقطاع التجارة فيها، وتعزز أهميتها كبوابة لحركة البضائع في جميع أنحاء المنطقة».

ومنذ فترة طويلة، تعمل «دي بي ورلد» كمشغّل لميناء مابوتو، وقامت في الآونة الأخيرة بتمديد امتيازها للتشغيل مدة 25 عامًا، حتى عام 2058. وفي الوقت الحالي، تستثمر «دي بي ورلد» 600 مليون دولار (نحو 2.2 مليار درهم) في توسعة البنية التحتية للميناء، لزيادة طاقته الاستيعابية السنوية في مناولة الشحن من 170 ألف إلى 530 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً بحلول عام 2027.

وإضافة إلى ذلك، تحظى «دي بي ورلد» بحضور قوي في مجال الشحن البري وفي قدرات الوصول إلى الأسواق عبر موزمبيق، حيث تعمل على ربط الممرات التجارية الرئيسية في البلاد، وتوفير طرق الأسواق إلى متعاملينا والمستهلكين.

يشار إلى أنّ خطط مجموعة موانئ دبي العالمية للتوسعة تمثل جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة موزمبيق الرائدة للتجارة الإقليمية، والمساهمة في دعم النموّ الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء منطقة الجنوب الإفريقي.