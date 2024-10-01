الإمارات والسعودية يتصدران عربيا أقساط التأمين المكتتبة بـ32 مليار دولار

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدي شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوي العالم بلغت حوالي 6.78 تريليونات دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوي العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت في المراتب الأولي من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية، و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023.

وأوضح أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة، من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%.

ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدي شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدي معظم الدول العربية.