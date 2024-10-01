بيع قطعة أرض في المركز التجاري الأولى بدبي بقيمة 410 ملايين درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.69 مليار درهم بعد تنفيذ 877 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة "دبي ريست" التابعة لدائرة أراضي دبي، أن التصرفات العقارية اليوم سجلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 409.82 ملايين درهم بمساحة بلغت نحو 20 ألف قدم مربعة، بسعر 20490 درهم للقدم الواحدة.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم بلغ أكثر من 518.26 مليون درهم، بعد تنفيذ 141 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 77.61 مليون درهم، بعد تنفيذ 16 معاملة.