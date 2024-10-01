«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على حصة الأغلبية في «سبيكترو» الأميركية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «سبيكترو ألويز» الأميركية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.

وأفادت، في بيان، بأنها استحوذت على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز»، فيما يحتفظ مالكو الشركة بحصة قدرها 20%، مشيرة إلى أنه تم تمويل الصفقة بالكامل من خلال إطار عمل التمويل الأخضر لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» والذي تم الإعلان عنه هذا العام.

وتمتلك «الإمارات العالمية للألمنيوم» عمليات إنتاج في أربع قارات بفضل الاستحواذ، بدءاً من تعدين البوكسيت وصولاً إلى إعادة تدوير الألمنيوم.

وذكرت أن الاستحواذ الجديد يعزز أعمالها في الولايات المتحدة من خلال توفير طاقة إنتاج محلية، مشيرة إلى أنه في عام 2023، ورّدت نحو 550 ألف طن من الألمنيوم الأولي للولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق العالمية لـ«لإمارات العالمية للألمنيوم».

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة «CRU» المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات، حيث تُعدُّ الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم.

وتُعدُّ شركة «سبيكترو ألويز» من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة، حيث تنتج نحو 110 آلاف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «من المتوقع أن يزداد الطلب على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والمعاد تدويره بشكل كبير على مدار العقود المقبلة».

وأضاف: «تضع (الإمارات العالمية للألمنيوم) تنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، ولذلك نتخذ خطوات سريعة في ظل تقدم عملياتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة وأوروبا وفي مصنعنا الجديد بدولة الإمارات».

من جانبه، قال رئيس شركة «سبيكترو ألويز»، لوك بالن: «بانضمامنا إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة (سبيكترو ألويز) الممتدة لخمسة عقود، وستسهم الموارد العالمية لـ(لإمارات العالمية للألمنيوم) وقدراتها على تسويق الألمنيوم في الولايات المتحدة في تعزيز نمو شركتنا».