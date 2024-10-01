«المركزي» يسمح للبنوك باستخدام «رخصة دبي الموحدة» لفتح حساب للشركات

قال المصرف المركزي إن بوسع البنوك استخدام «رخصة دبي الموحدة»، لفتح حساب للشركات العاملة في دبي ومناطقها الحرة التجارية.

وجاء في تعميم أرسله «المركزي»، إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه: «أنه تماشياً مع التنسيق الذي تم مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نرجو إعلامكم بأنه بالإمكان استخدام رخصة دبي الموحدة ضمن إجراءات (اعرف عميلك)، وذلك عند فتح حسابات للشركات العاملة في إمارة دبي ومناطقها الحرة التجارية، وكذلك في تحديث ملفات المتعاملين بعد ذلك».

وتعدّ «رخصة دبي الموحدة» أول سجل رقمي موحد من نوعه يجمع كل الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة وتصنيف البيانات ومشاركتها، فضلاً عن أنها مصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة، بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.

ووفقاً لما أعلنته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نهاية العام الماضي، يتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، بما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات الشركة في السجل ويزيد من سهولة العمليات التجارية في دبي.

وتهدف «رخصة دبي الموحدة» إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي بشكل كبير، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الكفاءة للشركات في دبي، ما يسهم في جذب المستثمرين ورجال الأعمال الدوليين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مريحة وسهلة.