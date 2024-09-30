بيع فيلا في نخلة جميرا بـ 203 ملايين درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الاثنين، تسجيل صفقة ضخمة لبيع فيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 203 ملايين درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الفيلا 25.143 ألف قدم مربعة، بسعر 8073.75 درهم للقدم الواحدة.

كما شهدت التعاملات اليوم معاملتين للرهن العقاري بقيمة إجمالية 109 ملايين درهم، لقطعي أرض في مدينة دبي للإنتاج.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 1258 صفقة بقيمة إجمالية 3.28 مليار درهم، وزعت إلى 973 وحدة سكنية، و177 مبنى، و108 قطع أراض.