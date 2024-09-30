مشروعات التطوير «على الخريطة» عند مستويات مرتفعة

كشفت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» أن عدد الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها في سوق دبي منذ بداية العام الجاري 2024 حتى الآن بلغ نحو 86 ألف وحدة، فيما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية نحو 213.7 مليار درهم، وهي في طريقها إلى تجاوز 272 مليار درهم التي تم تسجيلها في عام 2023. وذكرت أن عمليات إطلاق مشروعات التطوير الجديدة على الخريطة لاتزال عند مستويات قياسية مرتفعة، مع إضافة ما يقرب من 7400 وحدة على الخريطة إلى السوق للبيع بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 16.5 مليار درهم، فيما تمثل الشقق ما نسبته 82.2% من حجم هذا المخزون الجديد، في حين تمثل المنازل والفلل 14.1% و3.7% على التوالي.