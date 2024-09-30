تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «بالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، فقد أجلت الهيئة الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع»، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى.

وتابع: «هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول، لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، ما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة». وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024، إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، ما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ 12 شهراً.