«إياتا» يتيح شراء وحدات الانبعاثات المؤهلة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن إتاحة الفرصة لشركات الطيران، لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة، ضمن فعالية شراء مخصصة تقام في الربع الأخير من عام 2024، في منصة تبادل الكربون للطيران.

وقال «الاتحاد» في بيان صحافي، إن الفعالية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع دولة غيانا وشركتي «ميركوريا» و«إكسبانسيف» تفتح أبوابها لجميع شركات الطيران.

وتستطيع شركات الطيران استخدام وحدات الانبعاثات المؤهلة المعروضة للبيع، للوفاء بالتزاماتها بتعويض الانبعاثات الكربونية، بموجب المرحلة الأولى لخطة التعويض عن الكربون، وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا).