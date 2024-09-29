«صندوق أوبك» يقرض أرمينيا 10 ملايين دولار

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم جهود أرمينيا في مجال معالجة تغير المناخ، وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأفاد بيان صادر عن مقر «صندوق أوبك» في العاصمة النمساوية فيينا، بأن تقديم القرض سيكون عن طريق شراكة الصندوق مع بنك «إيفوبنك» الأرميني، الذي سيوفر تسهيلات ائتمانية وقروضاً بقيمة 10 ملايين دولار، لمساعدة الشركات على تعزيز الابتكار، ودفع التقدم الاقتصادي. وأوضح أن الإقراض سيركز على الشركات التي تقودها السيدات، ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة لتعزيز معالجة التغير المناخي.