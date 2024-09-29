دبي تسعى إلى توفير 30 ألف وظيفة مرتبطة بـ «الألعاب الإلكترونية»

يقف قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، في وقت أعلنت فيه دبي استضافة «ألعاب المستقبل 2025» في ظل طموحات بتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة، مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033.

وكشف تقرير أصدرته منصة «ستاتيستا إنسايتس» العالمية المتخصصة في البيانات عن نمو ملحوظ في سوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات، مع توقعات بزيادة كبيرة في عدد اللاعبين وإيرادات السوق خلال السنوات المقبلة، إلى نحو 492 مليون دولار بحلول 2027.

وتوقع التقرير أن تحافظ السوق - التي تشمل قطاعي الألعاب الإلكترونية التقليدية، والألعاب عبر الإنترنت - على معدل نمو سنوي ثابت قدره 5.88% خلال الفترة ذاتها، مع زيادة عدد المستخدمين في سوق ألعاب الفيديو إلى 1.7 مليون مستخدم بحلول 2027.

وفي إطار هذا النمو، أطلقت إمارة دبي «برنامج الألعاب 2033» الهادف إلى وضع الإمارة بين أفضل 10 مراكز عالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتعزيز إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة إلى نحو مليار دولار.

ويركز البرنامج على تطوير البنية التحتية التقنية، ودعم الشركات الناشئة، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز المهارات المحلية في تطوير الألعاب، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وتم إطلاق «فيزا دبي للألعاب الإلكترونية»، بهدف دعم أصحاب المواهب وصناع ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيزهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، أعلنت دبي استضافة «ألعاب المستقبل 2025» في خريف عام 2025، في ظل طموحات بتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة، مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، ما يكشف حجم الدعم الذي يحظى به القطاع في الإمارة.

بدوره، يواصل قطاع الألعاب الإلكترونية في إمارة أبوظبي، تنافسيته العالمية، عبر استقطاب أبرز المطورين والناشرين المواهب في هذا المجال.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، في مارس الماضي، دعمه لجهود «شركة طماطم للألعاب» المتخصصة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، فيما يهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال شراكات استراتيجية.

وقال رئيس شركة «إكسكيب»، منصة الوسائط التفاعلية الرائدة التي تدمج الألعاب الافتراضية الرقمية، فيصل الزيدي، إن حدث «ألعاب المستقبل 2025» يمثل فرصة مثالية لعرض ابتكارات الألعاب الرقمية والميتافيرس، وتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة «True Gamers»، الشبكة الدولية الرائدة لنوادي الرياضات الإلكترونية، عن خطط لتطوير أول جزيرة للرياضات الإلكترونية في العالم في أبوظبي تتضمن فندقاً فاخراً، وأماكن عالية التقنية لبطولات الألعاب، ومرافق تدريب احترافية، ومساحات لإنشاء المحتوى. وتبلغ كلفة المشروع أكثر من 280 مليون دولار، وسيكون الأول من نوعه على مستوى العالم.

وفي الشارقة، استقطبت فعاليات النسخة الثانية من بطولة شمس للألعاب الإلكترونية، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، عدداً كبيراً من عشاق الألعاب الإلكترونية.