«جافزا» تكشف عن مصنع للأسطح الهندسية بـ 100 مليون درهم

كشفت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وشركة «غلوبال سورفيسز»، المتخصصة في تصنيع أسطح «كوارتز» الهندسية، عن أكبر منشأة لتصنيع الأسطح الهندسية في الشرق الأوسط، والأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وذكرت «جافزا» في بيان أمس، أن قيمة الاستثمار في المنشأة الجديدة تبلغ 100 مليون درهم (27 مليون دولار)، وتمتد على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المنشأة بآلات متقدمة يمكن التحكم فيها عبر نظام الإشراف وجمع البيانات «سكادا»، وآلات التحكم الرقمي بواسطة الكمبيوتر (سي إن سي)، لإنتاج أسطح «كوارتز» هندسية فائقة الجودة تحاكي جماليات الأحجار الطبيعية.

وأضافت أن «غلوبال سورفيسز» تستعد لتلبية الطلب المتزايد على الأسطح عالية الجودة في الخليج والأسواق العالمية الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على 620 ألف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، لدول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «في إطار التزامنا بتنمية قاعدة التصنيع في دولة الإمارات، وحرصنا على تزويد الشركات بالبنية التحتية المتطورة، وتمهيد الطريق أمام اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً، يسعدنا الترحيب بشركة (غلوبال سورفيسز) في (جافزا)، لتنضم إلى مجتمعنا المزدهر من الشركات».

وأضاف خلال فعالية احتفالية نظمتها المنشأة، أن منشأة «غلوبال سورفيسز» الجديدة ستوفر أسطحاً عالية الجودة محلية الصنع لاستخدامات قطاع البناء، في حين كان يتم استيرادها سابقاً.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «غلوبال سورفيسز»، مايانك شاه: «تُمثل المنشأة الجديدة علامة فارقة مهمة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، ستتيح لنا الاستفادة من موقع (جافزا) الاستراتيجي، ومن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، لتعزيز قدراتنا اللوجستية». وخلال الفعالية طرحت «غلوبال سورفيسز» سلسلة منتجاتها الجديدة، «كوارتزيتس»، وهي مجموعة مستوحاة من الطبيعة ومصنوعة من أجود المواد الخام والكريستوباليت، تحاكي مظهر الحجر الطبيعي.