«دبي الملاحية» تعزز القدرة الاستيعابية للتعامل مع السفن

أعلنت مدينة دبي الملاحية، أمس، إنجاز تحديثات مهمة على البنية التحتية الرئيسة، ما يُعزّز قدرتها الاستيعابية للتعامل مع السفن، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة مركزاً بحرياً عالمياً، موضحة أن التحديثات تضمنت تجديد رافعات السفن التابعة لها، وإدخال حاملات سفن جديدة، وتفعيل محطات طاقة فرعية متطورة وإمدادات طاقة شاطئية، إضافة إلى رافعات سفن مطوّرة بقدرة 3000 طن و6000 طن، والتي أدت إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للتعامل مع السفن من 400 إلى 1000 سفينة.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام في «دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «يؤكد إنجاز تحديثات البنية التحتية، التزامنا بنمو وتوسعة مدينة دبي الملاحية، ومع زيادة قدرتنا الاستيعابية للتعامل مع السفن، ستسهم البنية التحتية المحسّنة في جذب المزيد من شركات بناء وإصلاح السفن العالمية، ودعم شركائنا بشكل أكثر فاعلية، وتحفيز النمو في القطاع البحري، ما يعزز مكانة دبي الرائدة وجهة للتميّز البحري».

وإضافة إلى تحديث رافعات السفن، وقّعت مدينة دبي الملاحية اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء لأربع مجموعات من حاملات السفن، ودشّنت أول مجموعتين مصممتين لاستيعاب سفن يصل وزنها إلى 6000 طن وبطول 140 متراً.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للإرساء بمقدار 100 سفينة سنوياً، ما يعزز قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة عدد متزايد من المتعاملين في القطاع البحري.

كما تمّ تفعيل محطات طاقة فرعية جديدة وإمدادات شاطئية، بهدف توفير حلول طاقة موثوقة وصديقة للبيئة للسفن الراسية.

ووقعت مدينة دبي الملاحية أيضاً اتفاقية خدمة إدارة الصيانة لمرافق رفع ونقل السفن.