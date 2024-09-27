تصرفات عقارات دبي تلامس 4 مليارات درهم

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.99 مليارات درهم، منها مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم، بعد تسجيل 937 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي الرهن العقاري بلغ أكثر من 1.26 مليار درهم، عبر تنفيذ 145 معاملة، فيما بلغت الهبات نحو 233.88 مليون درهم، بعد تنفيذ 42 معاملة.

وبحسب تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي، فإن مؤشر سعر مبيعات العقارات السكنية في دبي، ارتفع بنسبة 14.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حققت أسعار الفلل نمواً بلغ 25.3% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى زيادة معاملات المبيعات السكنية في دبي بنسبة 34.8% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، قال المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة «نبني» للتطوير العقاري، بدر عبدالله السويدي، إن سوق العقارات في دبي تشهد مرونة ونمواً ملحوظين منذ بداية عام 2024، بدعم من الطلب القوي من قبل المشترين الدوليين، والمبادرات الحكومية الرائدة، وثقة المستثمرين المتزايدة، متوقعاً استمرار زيادة المعاملات العقارية خلال الربع الرابع من العام.

وأضاف السويدي: «استناداً إلى توجهات السوق الراهنة وأبحاثنا الداخلية، نرى أن جميع المؤشرات تبشر بعام قياسي آخر لسوق العقارات في دبي».

وتوقّع أن تواصل السوق زخمها بوتيرة متسارعة خلال العامين المقبلين، مع زيادة المعروض، حيث من المنتظر أن يتم بناء نحو 41 ألف وحدة عقارية جديدة في عام 2025، ثم 42 ألف وحدة خلال عام 2026، مقارنة بـ27 ألف وحدة متوقعة بنهاية العام الجاري.

وأوضح السويدي: «مع استمرار زيادة عدد سكان دبي، والنمو المتوقع في بعض مناطق الإمارة، فإنه من المؤكد أن تتم تلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في قطاع العقارات الفاخرة، ما يعزّز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري».