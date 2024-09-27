«أسبوع دبي للماس» ينطلق 11 نوفمبر

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، جدول أعمال وفعاليات «أسبوع دبي للماس»، الذي يجمع أبرز الأطراف الفاعلة في صناعة الماس في دبي. وسيتضمن الحدث الدولي الذي يقام من 11 إلى 15 نوفمبر المقبل ثلاث فعاليات رئيسة هي: مؤتمر دبي للماس، والجلسة العامة لعملية «كيمبرلي»، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا. ويعد مؤتمر دبي للماس في نسخته السادسة، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، حدثاً رئيساً لكل الأطراف الفاعلة في صناعة الماس، بدءاً من شركات التعدين وصولاً إلى تجار التجزئة. ويتولى المركز إدارة وتشغيل بورصة دبي للماس التي تُعد أكبر منشأة لعطاءات الماس في العالم، وتضم حالياً 1300 شركة متخصصة في تجارة الماس.