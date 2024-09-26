سوق دبي المالي يرتفع لأعلى مستوياته في 10 سنوات ويقترب من تجاوز 4500 نقطة

واصل سوق دبي المالي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي في بداية تعاملات اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.14 % عند 4494.93 نقطة مقتربًا من تجاوز مستوى 4500 نقطة مسجلا بذلك أعلى مستوياته في 10 سنوات.

ومن أصل 43 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 6 دون تغيير.

وتصدر قائمة الأكثر نشاطاً سهم الاتحاد العقارية بنحو 19.84 مليون درهم مرتفعاً 7.24%، وإعمار العقارية بنحو 19.45 مليون درهم مرتفعاً 0.23%، وديوا بنحو 19 مليون درهم مرتفعا 0.4% والإمارات دبي الوطني 16.9 مليون درهم مرتفعا بنسبة 0.9%.

وفي تلك الساعة من تعاملات اليوم اختلف الأداء في أبوظبي حيث تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.056% بالغا 9510.98 نقطة.

وتصدر قائمة الأكثر نشاطاً سهم ايبيكس للاستثمار بنحو 204.3 مليون درهم مرتفعاً 1.13%، والعالمية القابضة بنحو 59.5 مليون درهم مرتفعاً 0.02%، ومدن بنحو 19.8 مليون درهم مرتفعا 0.59% ودانة غاز بنحو 19.46 مليون درهم مرتفعا بنسبة 1.57%.