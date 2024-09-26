«مطارات دبي» تعزز توظيف وتطوير الكوادر الإماراتية

وقعت مؤسسة مطارات دبي، المشغل لمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، مذكرة تفاهم مع شركة «سيركو» العالمية للخدمات العامة، بهدف تعزيز عملية توظيف وتطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في المجالات التشغيلية الرئيسة في كلا المطارين.

وذكرت «مطارات دبي» في بيان أمس، أن المذكرة تأتي في إطار التزامها دعم الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات التوطين، مشيرة إلى أن المذكرة ستوفر مساراً واضحاً للتطور الوظيفي للمواهب الإماراتية من الخريجين الجدد إلى المتخصصين من ذوي الخبرة، مع التركيز على إعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي: «تجسد شراكتنا مع (سيركو) التزامنا دعم استراتيجية دولة الإمارات في بناء قوة عاملة إماراتية ناجحة من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تفتح هذه الشراكة آفاقاً رحبة أمام الإماراتيين للتطور والريادة وصنع مستقبل قطاع الطيران».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم هذه تمثل أنموذجاً يحتذى للتعاون المستقبلي، ولتشجيع شركائنا الآخرين للانضمام إلينا في دعم المواهب الإماراتية، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في «سيركو الشرق الأوسط»، هنا أبوخرمة: «يُشكل التوطين ركيزة أساسية في رسالتنا الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نحرص على تمكين الجيل المقبل وتأهيله ليكون في طليعة الابتكار والريادة في قطاع الطيران».

وأضافت: «تعد شراكتنا مع (مطارات دبي)، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير المزيد من الفرص، مع التركيز على التوجيه والتدريب وتطوير الخبرات، بما يدعم مسيرة التقدم والارتقاء الوظيفي».

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها «مطارات دبي»، والتي تصب في خدمة أجندة التوطين، وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجية توطين أوسع، تشمل عدداً من البرامج المصممة لتعزيز مهارات الإماراتيين وتمكينهم، مثل برنامج «وجوه المستقبل»، وبرنامج «الوجوه الصاعدة» لتدريب الموظفين و«برنامج تدريب خدمات الإطفاء».