«إنفستيك» تفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت «إنفستيك»، مجموعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات الرائدة عالمياً، أمس، افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، بهدف توسيع نطاق عروضها المتميزة في منطقة الخليج.

وسيوفر افتتاح مكتب المجموعة في مركز دبي المالي للعملاء من ذوي الملاءة المالية وأصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوصول إلى عدد من الخدمات من بينها الاستشارات، والترتيب والتنسيق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وأفاد المركز في بيان، بأن المكتب الجديد، سيستفيد من الخدمات المتطورة التي تقدمها «إنفستيك» في سويسرا، والتي تعتمد على إرثها العريق من العمل في القطاع المصرفي السويسري ومواردها وعملياتها في مجال الاستثمار.

ويتركز نشاط مجموعة «إنفستيك» في منطقتين جغرافيتين رئيستين، هما جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة وإيرلندا وجزر القنال وجمهورية موريشيوس والهند وأوروبا القارية.

وبافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن «إنفستيك» من خدمة عملائها في المنطقة عن قرب، وربطهم بشبكة شاملة من القدرات والخبرات الدولية.

ويضم المركز حالياً أكثر من 6000 شركة، بما في ذلك 230 بنكاً، و27 من أهم 29 بنكاً على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 400 من كبار مديري الثروات والأصول في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي في «إنفستيك بنك ليمتد»، كومش مودليار: «تشهد دبي ومنطقة الخليج بشكل عام نمواً متواصلاً في عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ويعود ذلك إلى مستوى الاتصال والخدمات عالية الجودة وفرص النمو التي توفرها المنطقة للشركات المحلية والدولية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسعدنا أن نرحب بمجموعة (إنفستيك) في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي عموماً»، مضيفاً: «بتأسيس مكتبها في مركز دبي المالي، يمكن لمجموعة (إنفستيك) استخدام دبي كبوابة للوصول إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، يمكن الوصول إليه في غضون ساعة واحدة بالطائرة».