«الرمز كابيتال» تقدم خدماتها لمساهمي تعاونية الاتحاد

أعلنت تعاونية الاتحاد، المدرجة في سوق دبي المالي، تعاونها مع شركة «الرمز كابيتال»، أحد أكبر مزودي خدمات الوساطة في الأوراق المالية بالدولة، لتقديم خدمات وحلول استثمارية ومعلومات فورية عن السوق، لمساعدة المساهمين من الاستفادة من فرص التداول في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية وفّرت جناحاً خاصاً في (اتحاد مول - مركز إسعاد المساهمين)، لشركة (الرمز كابيتال)، بهدف تقديم خدمات متعلقة بسوق الأسهم للمساهمين، حيث سيساعد موظفو الشركة مساهمي التعاونية في الأمور المتعلقة بسوق الأسهم».