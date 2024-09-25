شراكة تتيح عرض منتجات 100 ألف شركة على «أمازون الإمارات» بحلول 2026

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي توقيع شراكة استراتيجية مع «أمازون الإمارات»، لإطلاق برنامج «مسرّع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون»، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً، في وقت أعلنت فيه «أمازون الإمارات» أن الشراكة تُسهم في تحقيق طموحها باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقعها بحلول عام 2026.

ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة «تجار دبي»، وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحضر توقيع الشراكة المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ونائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، رونالدو مشحور، فيما وقعها كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، ومديرة نجاح البائعين في «أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ياسمين فريك.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري: «يشكل تعاوننا مع (أمازون الإمارات) خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية».

من جانبه، قال مشحور: «تعكس هذه الشراكة التزامنا تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تحقيق طموحنا باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول عام 2026، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية».

تجهيز وتثبيت الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعيين «هايجو إكس»، شركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»، إحدى مبادرات «دبي تبادر» للاستدامة. وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة تجهيز 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصمّمة لهذا الغرض، والتي سيتم تثبيتها في مواقع متنوّعة في مياه دبي على امتداد ثلاث سنوات.