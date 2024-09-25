2.14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 2.14 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، منها مبيعات بقيمة تجاوزت 873.09 مليون درهم، بعد تنفيذ 318 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري، بلغ أكثر من 1.07 مليار درهم عبر 181 صفقة، فيما بلغت قيمة الهبات العقارية نحو 192.42 مليون درهم، بعد تنفيذ 32 معاملة.

وكانت السوق العقارية في دبي سجلت مبيعات وصلت قيمتها إلى 10.01 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 4240 صفقة. وشهد الأسبوع الماضي تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 13.36 مليار درهم.