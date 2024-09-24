شراكة تتيح لمتسوقي تعاونية الاتحاد كسب نقاط «تيكت» من «دبي القابضة»

أبرمت تعاونية الاتحاد، وشركة دبي القابضة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء، من خلال برنامج «تيكت»، الخاص بمكافآت «دبي القابضة»، حيث يتيح هذا التعاون للمتسوقين في تعاونية الاتحاد إمكانية كسب النقاط واستبدالها بسهولة عبر آلاف المنافذ والعلامات التجارية في دبي.

وأفادت التعاونية في بيان أمس، بأنه من خلال الشراكة الجديدة، سيتمكن عملاء تعاونية الاتحاد من كسب نقاط «تيكت» مع كل عملية شراء تتم في أي من متاجر التعاونية الـ27 في دبي، وكذلك من خلال منصة التجارة الإلكترونية وتطبيق التعاونية الذكي.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دبي القابضة»، بوريس روسافوف: «يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية ضمن التزامنا بإطلاق وتوفير مبادرات وخدمات جديدة لعملائنا، حيث إن شراكتنا مع (دبي القابضة) وبرامجها الإلكترونية والتكنولوجية تُثري تجربة التسوق لعملائنا، وتكافئهم بنقاط جديدة يستطيعون الاستفادة منها لاحقاً في عملياتهم الشرائية».

من جانبه قال روسافوف: «شراكتنا مع تعاونية الاتحاد تمثِّل محطة بارزة أخرى في رحلتنا المستمرة نحو توسيع نطاق (تيكت)، حيث تعزز المزايا المتاحة لأعضائنا من خلال دمج التسوق للاحتياجات اليومية في مكافآتهم».

ويضمن «تيكت» الذي يعتمد على تكنولوجيا ربط البطاقات البنكية بالبرنامج، حصول المستخدمين على النقاط فوراً عند استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم دون الحاجة إلى حد أدنى للإنفاق. ويمكن استبدال هذه النقاط بسهولة في مجموعة واسعة من مواقع شركاء «تيكت».