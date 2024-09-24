«أدنوك للتوزيع» تقر توزيع أرباح مرحلية بـ 1.285 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وذكرت الشركة في بيان، أن آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق تلك الأرباح المرحلية، سيكون 26 سبتمبر 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين في 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.

وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام، الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم، فيما تتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسة الخمسية المعتمدة لـ«أدنوك للتوزيع» لتوزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح (أيهما أعلى)، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين. وستقدّم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6%، بناء على سعر 3.67 دراهم للسهم، كما في 20 سبتمبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «حققت أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 أداء استثنائياً، وهو ما يتجلى في نتائجنا المالية القوية والثقة بقدرتنا على مواصلة التطور والنمو مستقبلاً».

وأضاف: «قطعنا أشواطاً كبيرة في استراتيجيتنا للنمو الذكي، ما يعزز القيمة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها الشركة للمساهمين»، مشيراً إلى أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة تدعم آفاق نمو الشركة، وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

يشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت «أدنوك للتوزيع» تسجيل زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.89 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي.