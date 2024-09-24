«دبي التجاري العالمي» يشهد انطلاق 3 معارض اليوم

يشهد مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، انطلاق مجموعة من الفعاليات البارزة التي من المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من الزوار من قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة وأحدث الابتكارات التقنية، والتوجهات الواعدة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المميزة.

وذكر المركز في بيان أمس، أن انطلاق معرض «غلفود جرين الأول» يتزامن مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالعلامات التجارية الخاصة والتصنيع التعاقدي، ليقدموا مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل المؤتمرات والمعارض وبرنامج خاص بالمستثمرين، إلى جانب عروض للمنتجات المبتكرة، ومسابقة للشركات الناشئة، فضلاً عن العرض الاحتفالي، وذلك بهدف توفير ملتقى شامل للتواصل ونمو الأعمال وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للقطاع.

وقالت النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «تحظى الفعاليات الثلاث بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث تسلط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الأغذية، وتوفر ملتقى فريداً للخبراء وقادة الفكر في القطاع لتسليط الضوء على أحدث حلولهم وأفكارهم المبتكرة والكفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع».