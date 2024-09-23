إجمالي الصادرات الإماراتية يصل إلى 236 سوقاً إقليمية وعالمية

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي الصادرات العام غير النفطي لدولة الإمارات «شاملاً الصادرات وإعادة التصدير»، وصل إلى أكثر من 236 سوقاً إقليمية وعالمية رئيسة، وذلك بنهاية عام 2023، في دلالة على ارتفاع تنافسية المنتجات الإماراتية وجودتها العالية، ودور الدولة كبوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب، مدعومة بموقعها الجغرافي المتميّز، وجودة البنية التحتية التي تضم مجموعة من أفضل الموانئ العالمية، ونجاح الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي خارج إطار النفط.

وأوضح المركز في تقرير مفصل أصدره أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه حول تجارة الإمارات غير النفطية للعام 2023، أن إجمالي الصادرات العام غير النفطي شمل أسواق الدول الأوروبية، والأميركية، والعربية، والدول الآسيوية غير العربية، والدول الإفريقية غير العربية، فضلاً عن مجموعة الدول المحيطية التي تطل على المحيطات وتتشكل من جزر، ودول أخرى.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع نموها مسجلة 441 مليار درهم في عام 2023 بنمو 16.7% مقارنة مع عام 2022، كما شهدت قيمة «إعادة التصدير» نمواً بـ690 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة مع 2022.

وجاءت تركيا في المركز الأول بقائمة الدول التي اتجهت إليها صادرات الإمارات غير النفطية بقيمة 47.4 مليار درهم، مستحوذة على نسبة 11% من صادرات الإمارات غير النفطية، تليها الهند بقيمة 43.3 مليار درهم، ثم السعودية بقيمة 39.4 مليار درهم.

كما جاءت السعودية في المركز الأول في دول «إعادة التصدير» بقيمة 68.8 مليار درهم، يليها العراق بقيمة 63.6 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 44.2 مليار درهم.

وجاءت السعودية كذلك في المرتبة الأولى في إجمالي الصادرات العام غير النفطية، ويشمل «الصادرات وإعادة التصدير» بقيمة 108.2 مليارات درهم، تليها الهند بقيمة 87.5 مليار درهم، ثم العراق بقيمة 83.3 مليار درهم.

وشهدت الصادرات غير النفطية للإمارات تنوعاً شديداً، وشملت طائفة واسعة من المنتجات، خصوصاً المنتجات الصناعية، وفي مقدمتها المعادن ومصنوعاتها بقيمة 68.5 مليار درهم تقريباً، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات بقيمة تفوق 32 مليار درهم، ومنتجات معدنية بقيمة تفوق 29.5 مليار درهم، واللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته والجلود بقيمة تفوق 20.4 مليار درهم، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة بقيمة جاوزت 17.5 مليار درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة تفوق 17.3 مليار درهم، ومصنوعات الخشب بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات درهم، ومعدات النقل بقيمة 3.6 مليارات درهم، إلى جانب عدد كبير من السلع الأخرى.

كما شمل «إعادة التصدير» منتجات وسلعاً متنوعة في مقدمتها معدات النقل بقيمة 75.4 مليار درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة تفوق 31.6 مليار درهم، والمنتجات المعدنية بقيمة تفوق 26 مليار درهم، ومنتجات نسيجية ومصنوعاتها بقيمة 19.8 مليار درهم، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات بقيمة 12.5 مليار درهم، والمنتجات النباتية 10.6 مليارات درهم.

يذكر أن إسهامات الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية للدولة واصلت نموها محققةً 17.1% مقارنة مع 14.1% في عام 2019.

• الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع سجلت 441 مليار درهم في عام 2023 بنمو 16.7% مقارنة مع عام 2022.