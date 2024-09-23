«جمارك دبي» تفوز بجائزة عالمية لأفضل ممارسات الاتصال الحكومي

فازت دائرة جمارك دبي ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي بالجائزة العالمية لأفضل الممارسات الدولية (IBPC)، «مستوى التميز - خمس نجوم» في الاتصال الحكومي، وذلك عن إنجازات الإدارة ومبادراتها وابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية. وأفادت الدائرة في بيان، بأن هذه الجائزة تأتي تزامناً مع توجهات حكومة دبي في إرساء بيئة محفزة للابتكار، لافتة إلى أن الإعلان عن الفائزين سيتم في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي في نيوزيلندا، فيما تنافست على فئات جوائز العام الجاري 72 جهة من 10 دول.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، إن الجائزة تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي تطورها «جمارك دبي»، وجهودها في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، والحرص على تعزيز سمعة دبي من خلال الجوائز العالمية التي تسلط الضوء على الارتقاء بتجربتنا الجمركية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير الخدمات، والأداء المتميز في الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات ذات الصلة، سواء محلياً أو عالمياً.

من جانبه، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، خليل صقر بن غريب، إن «جمارك دبي» تفوقت على العديد من الجهات العالمية المشاركة في منافسات الجائزة، ما يؤكد أن الاتصال الحكومي في «جمارك دبي» بات نموذجاً عالمياً يحتذى في الأطر والمنهجيات المبتكرة.