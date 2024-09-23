«غرفة الشارقة» تطلق ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا

تنطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، غداً، فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية، بحضور 500 مشارك دولي ونخبة من رائدات الأعمال من الإمارات والدول الأوروبية.

وسيتضمن الملتقى تنظيم جلسات حوارية لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تمكنها من قيادة نمو أعمالها، وفتح أسواق جديدة لمشاريعها، فضلاً عن استعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حليمة حميد العويس، أن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى يأتي في إطار حرص «غرفة الشارقة» على مواصلة إطلاق المبادرات البنّاءة التي ترتقي برائدات الأعمال نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والمكانة الريادية في بيئة الأعمال، عبر تقديم كل أوجه الدعم لهن لتطوير مشاريعهن، وتوسيع حضور أعمالهن على المستويين المحلي والدولي.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، سارة النعيمي: «يعد الملتقى منصة استراتيجية لتبادل المعرفة وبناء جسور التعاون بين رائدات الأعمال في الإمارات وأوروبا، وهو يتماشى مع دورنا المحوري في شراع كمركز للابتكار ومحفز للنمو».