«مجموعة إينوك» تتيح 53 فرصة عمل للكوادر الإماراتية

أكدت «مجموعة إينوك» التزامها بدعم مساعي الدولة لبناء كوادر إماراتية مؤهلة للمستقبل، وذلك خلال مشاركة المجموعة في النسخة الـ23 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية» الذي يقام من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الشباب يستطيع».

وذكرت المجموعة أنه انضم إليها خلال العام الجاري أكثر من 25 إماراتياً، كما تتيح للمواهب الإماراتية 53 فرصة عمل في تخصصات خدمة المتعاملين، والمالية والاستراتيجية، وتقنية المعلومات، والعمليات، والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة.

وسيتمكن المرشحون المعنيون بالانضمام إلى المجموعة من التقدم لوظائفها مباشرةً من خلال المنصة الموجودة في مركز دبي التجاري العالمي، أو من خلال زيارة صفحة الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وأفادت «إينوك» بأن المجموعة التي تبلغ حالياً نسبة الإماراتيين بين كوادرها 52%، شهدت زيادة في نسبة التوطين في مختلف المستويات الإدارية، والتي وصلت إلى 80% في فريق الإدارة العليا، و50% في فريق الإدارة المتوسطة، و53% في المهام الإشرافية، و48% في الأدوار المساعدة، في وقت نجحت فيه «إينوك» في تحقيق نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية منذ عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نلتزم في (مجموعة إينوك) باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية والاحتفاظ بها، وتزويدها بمهارات المستقبل، تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية. واليوم يُعد الاستثمار في التطورات التكنولوجية وتوظيف ديناميكيات القوى العاملة أمراً بالغ الأهمية للنجاح، الأمر الذي يجعلنا واثقين بأن المواهب الإماراتية لاسيما الشباب، ستضطلع بدور كبير في دفع قطاع الطاقة الإماراتي مستقبلاً».