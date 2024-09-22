«ديوا» تبحث مع وفد إيطالي التعاون في الطاقة النظيفة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، سفير إيطاليا لدى الدولة، لورينزو فانارا، على رأس وفد ضم القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية، إدواردو نابولي، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري، فرانتشسكو أيوناس بادى. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة، والطاقة النظيفة، والابتكار، والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة. وأكد الطاير أن الإمارات من الدول الرائدة في العمل المناخي، ولديها مشروعات كبرى لزيادة نسبة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات.