10.1 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجلت السوق العقارية في دبي مبيعات وصلت قيمتها إلى 10.01 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 4240 صفقة، مع نمو كبير في الطلب.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» استند إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الماضي شهد تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 13.36 مليار درهم، عبر معاملات وصلت إلى 5228 معاملة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ 2.68 مليار درهم، مع تسجيل 867 معاملة، فيما وصلت قيمة الهبات العقارية إلى 670 مليون درهم عبر تنفيذ 121 معاملة.

وتعليقاً على أداء السوق العقارية في دبي، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن السوق أنهت موسم صيف قوياً على صعيد المبيعات، وسط استمرار الطلب غير المسبوق على الاستثمار في دبي، والاستفادة من الفرص في سوق صاعدة.

وأضاف أن المبيعات العقارية في دبي تحافظ على مستويات مرتفعة بدعم من عوامل عدة، منها التسهيلات الممنوحة للإقامة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة في الإمارة، فضلاً عن العائد المرتفع، مقارنة بعدد من المدن العالمية والأسعار المناسبة.

وذكر الزرعوني أن هناك طلباً كبيراً على جميع الفئات العقارية، لاسيما الفاخرة منها، سواء للتملك أو للإيجار، ما يشجع المطورين على إطلاق مزيد من المشروعات، مشيراً إلى أن المبيعات تركزت منذ بداية العام الجاري بنسبة 60% على الوحدات السكنية ذات غرفة نوم وغرفتي نوم.