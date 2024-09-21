«تجارة دبي» تطلق مجلس الأعمال الجورجي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي، ما يُشكل خطوة حيوية تسهم في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية، وتعزيز الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وجورجيا، ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية. وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن هذه الخطوة تعكس تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من جورجيا، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية بين دبي وجورجيا نمواً سنوياً بنسبة 8.5% لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار درهم خلال العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، 89 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.