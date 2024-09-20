تخريج 358 متدرباً من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة

نظمت شركة «أدنوك» أمس، حفل تخريج دفعة 2024 من المتدربين في برامج «أكاديمية أدنوك الفنية»، ممن أكملوا بنجاح برامج التدريب الفني المتخصصة في قطاع الطاقة، لإعدادهم للعمل في المواقع والحقول المختلفة التابعة للشركة.

وذكرت الشركة في بيان أن الدفعة الجديدة ضمت 358 متدرباً ضمن برامج متخصصة في قطاع الطاقة، شملت دبلوم الصيانة الكهربائية، ودبلوم صيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، ودبلوم الصيانة الميكانيكية، ودبلوم عمليات معالجة النفط والغاز. ويمتد البرنامج التدريبي على مدار 24 شهراً، ويتضمن مراحل تدريب عملية ونظرية في الأكاديمية والحقول التابعة للشركة، ويُطبِّق أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة في مساقاته التدريبية، لضمان تمكين الخريجين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات المتطورة في مسيرتهم المهنية، ودعم جهود «أدنوك» لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير قدرات أبناء الإمارات وصقل مهاراتهم، وضمان جاهزيتهم للمستقبل، توفر «أدنوك» برامج تدريب متطورة تهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة، وقادرة على الإسهام بشكل فعال في خطط التنمية المستدامة في الدولة.

وهنأ الخريجين الجدد بانطلاق مرحلة جديدة من مسيرتهم المهنية في قطاع الطاقة.

وشدد الجابر على أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تعزز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتسهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص «أدنوك» على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى الإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وأشاد بمستوى الخريجين الجدد وحرصهم على الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية، وتعزيز خبراتهم ومعارفهم في مجالات العمل الفني والتقنيات المتطورة التي توفر آفاقاً واعدة للنمو الوظيفي، بما يُمكّنهم من بناء مسيرة مهنية مميزة في قطاع الطاقة، مؤكداً ثقته بأن جيل الشباب الإماراتيين يقوم بدور أساسي في ضمان استمرارية أعمال «أدنوك»، وتهيئتها لمواكبة المستقبل.

وعلى هامش الحفل، قام الجابر بجولة في المعرض الذي أقامته الأكاديمية، اطلع خلالها على مجالات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في برامج التدريب المهني التي تقدمها الأكاديمية، والتي تمكّن الخريجين من الإسهام في تسريع نمو قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

كما اطلع على مشروع توسعة حرم «أكاديمية أدنوك الفنية» في منطقة الشوامخ الذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة «أدنوك»، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، وملاعب كرة قدم و«بادل»، ومبنى متعدد الأغراض.

• سلطان الجابر: جيل الشباب الإماراتيين يقوم بدور أساسي في ضمان استمرارية أعمال «أدنوك» وتهيئتها لمواكبة المستقبل.